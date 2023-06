PROGRAMME CINÉMA L’OUSTAL Cinéma l’Oustal Auterive, 31 mai 2023, Auterive.

La nuit des Rois ou tout ce que vous voulez : Théâtre – texte de William Shakespeare avec les Comédiens de le Comédie Française – 3H00 : Rescapée d’un naufrage, Viola arrive en Illyrie où, pour se protéger, elle se travestit en homme et prend le nom de Césario. Elle entre alors au service du Duc Orsino qui en fait son page…

Temps mort : Drame de Eve Duchemin avec Karim Leklou, Issaka Sawadogo – 1h58 – Bel/Fr : Pour la première fois depuis longtemps, trois détenus se voient accorder une permission d’un week-end. 48h pour atterrir. 48h pour renouer avec leurs proches. 48h pour tenter de rattraper le temps perdu.

Ma langue au chat : Comédie de Cécile Telerman avec Zabou Breitman, Pascal Elbé – 1h43 – Fr : À l’aube de la cinquantaine, Laure ne supporte plus sa vie… Le seul être qui trouve grâce à ses yeux est Max, son chat. Lorsque ses amis de toujours débarquent à la campagne pour fêter l’anniversaire de Daniel et que Max le chat disparaît, Laure disjoncte…

La fille d’Albino Rodrigue : Drame de Christine Dory avec Galatea Bulligi, Emilie Dequenne, Samir Guesmi – 1h30 – Fr : Rosemay, 16 ans, vit en famille d’accueil et ne rejoint sa famille biologique que pour les vacances. Un jour, son père n’est pas là pour l’accueillir comme prévu. D’ailleurs, il ne réapparaît pas et semble s’être évaporé…

Un an, une nuit : Drame de Isaki Lacuesta avec Noémie Merlant, Nahuel Perez Biscayart – 2h10 – Fr/Esp : 13 novembre 2015, Ramón et Céline sont au Bataclan. Ils réchappent à l’attaque terroriste mais ne parviennent pas à reprendre une vie normale. Tandis que Céline cherche à oublier cette nuit cauchemardesque, Ramón se repasse inlassablement les événements dans la tête..

Showing up : Drame/comédie de Kelly Reichart avec Michelle Williams, Hong Chau – 1h48 – USA : À quelques semaines du vernissage de son exposition, le quotidien d’une artiste et son rapport aux autres. Le chaos de sa vie va devenir sa source d’inspiration…

Jeanne du Barry : Film d’ouverture du Festival de Cannes : Drame/historique/romance de et avec Maïwenn et Johnny Depp – 1h56 – Fr : Jeanne Vaubernier, fille du peuple avide de s’élever socialement, met à profit ses charmes pour sortir de sa condition. Son amant le comte Du Barry, qui s’enrichit largement grâce aux galanteries lucratives de Jeanne, souhaite la présenter au Roi…

Le mépris : Drame de Jean-Luc Godard avec Brigitte Bardot, Michel Piccoli – 1h45 – Fr/It : Ce film fête ses 60 ans avec une nouvelle restauration et fait partie de la sélection de Cannes Classics 2023. Il raconte le lent et progressif déchirement d’un couple en Italie.

L’homme debout : Comédie dramatique de Florence Vignon avec Zita Hanrot, Jacques Gamblin – 1h26 – Fr : Pour décrocher un CDI dans l’entreprise de papier peint qui vient de l’engager, Clémence Alpharo, doit pousser Henri Giffard, VRP en fin de parcours, vers une retraite anticipée. Il faut rajeunir l’image de la petite boite. Mais Giffard refuse…

Monsieur Constant : Comédie dramatique de Alan Simon avec J.C. Drouot, Cali, Danièle Evenou – 1h48 – Fr : Sur l’île aux moines en Bretagne, Constant Lucas ancien photographe de guerre vit dans le souvenir de celle que l’on surnommait « l’étoile de Sibérie ». Le vieil homme ne peut oublier cet amour passionnel qui le hante!

Mon père et moi : Comédie de et avec Laura Terruso et Sébastien Maniscalco, Robert de Niro -1h29 – USA : Sébastian invite son père Salvo, modeste coiffeur italo-américain, à faire la connaissance de sa très riche et excentrique belle-famille. Ce véritable choc des cultures se transforme en un concentré édifiant et hilarant !

Fast & Furious X : Action de Louis Leterrier avec Vin Diesel, Michelle Rodriguez – 2h21 – USA : La vengeance est au coeur de la saga Fast & Furious. En effet, après de nombreuses péripéties, Dom Toretto a une vie remplie d’amour aux côtés de Letty et de son fils de 8 ans. Et le bonheur, cela réjouit rarement les ennemis…

Les Gardiens de la Galaxie 3 : Action/fantastique de James Gunn avec Chris Patt, Zoé Saldana – 2h30 – USA : Peter Quill, encore sous le choc de la perte de Gamora, doit rallier son équipe pour une mission dangereuse visant à sauver Rocket…

Femme de mère en fille : CINÉ-GOÛTER PHILO : Documentaire de Valérie Guillaudot – 1h14 : Valérie Guillaudot convoque le passé et interroge ses proches sur ces rôles encore largement assignés aux femmes. Avec l’historienne Michelle Perrot, elle questionne un siècle d’émancipation au sein de la sphère familiale. En présence de la réalisatrice projection suivie d’un débat philosophique.

La petite sirène : Aventure/drame/fantastique de Rob Marshall avec Hall Bailey, M. McCarthy – 2h15 – USA : Ariel, la benjamine des filles du roi Triton, est une jeune sirène dotée d’un tempérament d’aventurière. Rebelle dans l’âme, elle n’a de cesse d’être attirée par le monde qui existe par-delà les flots. Au détour de ses escapades à la surface, elle va tomber sous le charme du prince Eric.

L’amour et les forêts : Drame/romance de Valérie Donzelli avec Virginie Efira, Melvil Poupaud – 1h45 – Fr : Blanche croise le chemin de Grégoire et pense rencontrer celui qu’elle cherche. Les liens se tissent rapidement et leur histoire se construit dans l’emportement. S’ouvre une nouvelle vie. Mais fil après fil, elle se retrouve sous l’emprise d’un homme possessif et dangereux…

L’improbable voyage d’Harold Fry : Drame de Hettie MacDonald avec Jim Broadbent, Penelope Wilton – 1h47 – UK : « Je vais marcher, et tu vivras. » Tout juste retraité, Harold Fry mène une vie maussade aux côtés de sa femme Maureen . Lorsqu’il apprend que sa vieille amie Queenie est mourante, il sort de chez lui bouleversé pour lui poster une lettre…

De l’eau jaillit le feu : CINÉ-CITOYEN : Documentaire Fabien Mazzocco – 1h15 : Dans le marais poitevin, des milliers de personnes sont aujourd’hui engagées dans une lutte contre un projet de méga-bassines. Comment ce territoire à l’image si paisible est-il devenu l’épicentre d’une véritable guerre de l’eau ? En présence d’associations de défense des ressources en eau

JEUNE PUBLIC ET FAMILLE :

Le petit monde de Léo : Dès 3 ans : Animation de Lionni – 0h30 – Suisse : Venez découvrir le beau monde de Leo Lionni ! Un programme de cinq courts-métrages rempli de douceur, de poésie et surtout… Plein de philosophie pour les plus petits !

L’arbre à voeux : Dès 6 ans : Animation/aventure de Richard Cussó – 1h30 – Aust. : Tous les animaux vivent en harmonie dans la Cité Sanctuaire, protégés par un Arbre à Voeux sacré, qui les maintient à l’abri des dangers du monde extérieur. Kerry, une jeune opossum, rêve d’aventure…

Ollie & Compagnie : Dès 3 ans : Animation de Anton Setola – 0h35 – Bel : En plein coeur d’une ville grouillante, existe un havre de paix. C’est un petit parc, fermé et oublié, une véritable oasis au milieu de la jungle urbaine. C’est le pays d’Ollie, le hibou, de Charlie, la grenouille, de Mabel, la cigogne, et de cinq petits oiseaux.

Miraculous – le film : Dès 6 ans : Animation de Jeremy Zag – 1h45 – Fr/USA/Japon : Ladybug va devoir unir ses forces avec Chat Noir, le charismatique justicier masqué qui n’a pas sa langue dans sa poche, pour affronter le Papillon et sa horde de super-vilains, alors que ceux-ci menacent de détruire Paris.

Le petit hérisson dans la brume et autres merveilles : Dès 3 ans : Animaton de Yuri Norstein – 0h39 – Russie : Quatre courts métrages, pour quatre moments de cinéma qui prouvent toute l’inventivité et la puissance poétique d’un cinéma d’animation fondateur

Donjons & Dragons : l’honneur des voleurs : Reprises : Aventure/fantastique de J. Goldstein avec Chris Pine, Michelle Rodriguez – 2h14 – USA : Une aventure épique dans un monde imaginaire et l’histoire d’un cambriolage qui tourne mal…

Super Mario Bros. Animation/aventure de Aaron Horvath – 1h32 – USA/Japon : Le film Retrouvez le plombier le plus célèbre du jeu vidéo !

10 jours encore sans Maman : Comédie de et avec Franck Dubosc, Aure Atika – 1h36 – Fr : « Sans maman, je suis perdu ! » !

