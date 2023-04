Projection et échanges avec le réalisateur Cinéma L’Oustal Auterive Catégories d’évènement: Auterive

Projection et échanges avec le réalisateur Cinéma L’Oustal, 6 mai 2023, Auterive. Projection et échanges avec le réalisateur Samedi 6 mai, 16h00 Cinéma L’Oustal Projection du film Roland Gori, une époque sans esprit et échanges avec le réalisateur, Xavier Gayan

Tarif unique 5€ Cinéma L'Oustal Place du 8 mai 1945, 31190 Auterive Auterive 31190 Haute-Garonne Occitanie 05.61.50.83.46 https://cinema-oustal-auterive.fr/FR/9/cinema-oustal-auterive.html Le cinéma l'Oustal se situe en plein coeur d'Auterive dans une ancienne Halle aux Marchands. Parking gratuit sur l'Esplanade à proximité. Une salle entièrement équipée numérique et 3D. Programmation diversifiée, aussi bien art et essai que grand public Cinéma classé art et essai Label patrimoine et répertoire Label jeune public Label recherche et découverte

2023-05-06T16:00:00+02:00 – 2023-05-06T18:00:00+02:00

