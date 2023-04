CINÉ CITOYEN Cinéma l’Oustal Auterive Catégories d’évènement: Auterive

Haute-Garonne

CINÉ CITOYEN Cinéma l’Oustal, 30 avril 2023, Auterive. CINÉ CITOYEN Dimanche 30 avril, 16h00 Cinéma l’Oustal Tarif unique : 5€ FILM : PAYSANS DU CIEL À LA TERRE

Un film-enquête entre ciel et terre au cœur des Hauts-de-France pour rencontrer des agriculteurs qui cherchent, chacun à leur façon, à travailler avec la vie du sol, afin de nourrir la Terre autant qu’elle nourrit les hommes.

Présence du Réalisateur : Hervé PAYEN Cinéma l’Oustal place du 8 mai 1945 31190 auterive Auterive 31190 Les Escloupies d.en Haut Haute-Garonne Occitanie Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-30T16:00:00+02:00 – 2023-04-30T19:00:00+02:00

2023-04-30T16:00:00+02:00 – 2023-04-30T19:00:00+02:00 film cinéma

Détails Catégories d’évènement: Auterive, Haute-Garonne Autres Lieu Cinéma l'Oustal Adresse place du 8 mai 1945 31190 auterive Ville Auterive Departement Haute-Garonne Lieu Ville Cinéma l'Oustal Auterive

Cinéma l'Oustal Auterive Haute-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/auterive/

CINÉ CITOYEN Cinéma l’Oustal 2023-04-30 was last modified: by CINÉ CITOYEN Cinéma l’Oustal Cinéma l'Oustal 30 avril 2023 Auterive Cinéma l'Oustal Auterive

Auterive Haute-Garonne