Festival Made in Asia Mardi 11 avril, 23h30 Cinéma L'Oustal Début du Festival Made in Asia : La famille Asada Musique, performances, cinéma, soirées, ateliers, conférences : c'est parti pour Made in Asia du 11 au 16 avril 2023. Cette année les thématiques de l'héritage et de la jeunesse seront le fil rouge de la programmation ! Au programme à l'Oustal à Auterive : Inspirée de l'histoire vraie du photographe Masashi Asada, La Famille Asada est une très jolie comédie dramatique remplie de bienveillance. A la fois drôle et touchant, ce feel-good movie nous rappelle l'importance de la famille et des souvenirs, à travers un travail mémoriel effectué grâce à un simple appareil photo. Un film qui fait du bien ! Cinéma L'Oustal Place du 8 mai 1945, 31190 Auterive Auterive 31190 Haute-Garonne Occitanie 05.61.50.83.46 https://cinema-oustal-auterive.fr/FR/9/cinema-oustal-auterive.html Le cinéma l'Oustal se situe en plein coeur d'Auterive dans une ancienne Halle aux Marchands. Parking gratuit sur l'Esplanade à proximité. Une salle entièrement équipée numérique et 3D. Programmation diversifiée, aussi bien art et essai que grand public Cinéma classé art et essai Label patrimoine et répertoire Label jeune public Label recherche et découverte

2023-04-11T23:30:00+02:00 – 2023-04-11T23:59:00+02:00

