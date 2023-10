Cinéma – Hommage à Marguerite Moreno avec projection » Paris Deauville » Cinéma Louis Malle Prayssac, 22 octobre 2023, Prayssac.

Prayssac,Lot

Dimanche 22 Octobre – Hommage à Marguerite Moreno avec projection » Paris Deauville » au cinéma Louis Malle à Prayssac.

2023-10-22 18:00:00 fin : 2023-10-22 . .

Cinéma Louis Malle

Prayssac 46220 Lot Occitanie



Sunday, October 22 – Tribute to Marguerite Moreno with screening of « Paris Deauville » at the Louis Malle cinema in Prayssac

Domingo 22 de octubre – Homenaje a Marguerite Moreno con la proyección de « Paris Deauville » en el cine Louis Malle de Prayssac

Sonntag, 22. Oktober – Hommage an Marguerite Moreno mit Vorführung von « Paris Deauville » im Kino Louis Malle in Prayssac

