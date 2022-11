Grand Bal et P’tit Bal Trad à Uzerche Cinéma Louis Jouvet pour le film et salle polyvalente pour le bal, Uzerche (19)

Grand Bal et P’tit Bal Trad à Uzerche Cinéma Louis Jouvet pour le film et salle polyvalente pour le bal, Uzerche (19), 4 février 2023, . Grand Bal et P’tit Bal Trad à Uzerche Samedi 4 février 2023, 18h30 Cinéma Louis Jouvet pour le film et salle polyvalente pour le bal, Uzerche (19)

Ciné 6,50 € et Bal 8 €

avec Le Pintou en vadrouille et Rando Trio Cinéma Louis Jouvet pour le film et salle polyvalente pour le bal, Uzerche (19) 20, Place de la Libération Cinéma Louis Jouvet pour le film et salle polyvalente pour le bal, 19140 Uzerche, France [{« link »: « https://www.facebook.com/rando.trio/ »}, {« link »: « https://www.facebook.com/lepintou/ »}, {« link »: « https://www.agendatrad.org/e/38862 »}, {« link »: « https://www.agendatrad.org/ »}] « Le Grand Bal et le Petit Bal Trad » à 18h45 : projection du documentaire écrit et réalisé par Laetitia Carton, sorti en 2018 : « Le Grand Bal » au cinéma Louis Jouvet d’Uzerche (durée 1h28) C’est l’histoire d’un bal. D’un grand bal. Chaque été, plus de deux mille personnes affluent de toute l’Europe dans un coin de campagne française. Pendant 7 jours et 8 nuits, ils dansent encore et encore, perdent la notion du temps, bravent leurs fatigues et leurs corps. Ça tourne, ça rit, ça virevolte, ça pleure, ça chante. Et la vie pulse.

à 21h : Petit Bal Trad à la Salle Polyvalente d’Uzerche. Là, vous pourrez danser avec les deux groupes qui se succèderont :

Rando Trio La chabrette de Philippe “Rando” RANDONNEIX, le cistre de Frédéric CHABALIER, les percussions de Marie DELEMER jouent, pour le plus grand plaisir des danseurs, leur répertoire de danses traditionnelles limousines : valses, polkas, mazurkas, ronds, bourrées, scottishs… https://www.facebook.com/rando.trio/

Le Pintou en Vadrouille Le Pintou fait danser sur des airs traditionnels du Limousin et de ses voisins. https://www.facebook.com/lepintou/ Dans une ambiance festive et dansante vous pourrez également vous désaltérer à la buvette du Foyer et vous régaler des grignotages préparés par la Petite Fabrique. L’entrée du cinéma (18h45) est fixée à 6,50 euros L’entrée du bal (21h) est fixée à 8 euros

Nous vous attendons nombreux le 4 février 2023 pour cette soirée inédite à Uzerche !* source : événement Grand Bal et P’tit Bal Trad à Uzerche publié sur AgendaTrad

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-02-04T18:30:00+01:00

2023-02-04T23:00:00+01:00

Détails Autres Lieu Cinéma Louis Jouvet pour le film et salle polyvalente pour le bal, Uzerche (19) Adresse 20, Place de la Libération Cinéma Louis Jouvet pour le film et salle polyvalente pour le bal, 19140 Uzerche, France Age maximum 110 lieuville Cinéma Louis Jouvet pour le film et salle polyvalente pour le bal, Uzerche (19)

Cinéma Louis Jouvet pour le film et salle polyvalente pour le bal, Uzerche (19) https://www.unidivers.fr/agenda/categorie//