Cinéma Laruns : L’Innocence – VOST Cinéma Louis Jouvet Laruns, 11 janvier 2024, Laruns.

Laruns Pyrénées-Atlantiques

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-11 20:30:00

fin : 2024-01-11

2h 06min / Drame, Thriller

De Hirokazu Kore-eda

Par Yuji Sakamoto

Avec Sakura Andô, Eita Nagayama, Soya Kurokawa

VOST

Le comportement du jeune Minato est de plus en plus préoccupant. Sa mère, qui l’élève seule depuis la mort de son époux, décide de confronter l’équipe éducative de l’école de son fils. Tout semble désigner le professeur de Minato comme responsable des problèmes rencontrés par le jeune garçon. Mais au fur et à mesure que l’histoire se déroule à travers les yeux de la mère, du professeur et de l’enfant, la vérité se révèle bien plus complexe et nuancée que ce que chacun avait anticipé au départ….

Cinéma Louis Jouvet Rue de la Gare

Laruns 64440 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



