Cinéma Laruns : Iris et les hommes

Cinéma Louis Jouvet Laruns, 6 janvier 2024, Laruns.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-06 18:00:00

1h 45min / Comédie dramatique, Drame, Comédie, Romance

De Caroline Vignal

Par Caroline Vignal, Noémie De Lapparent

Avec Laure Calamy, Vincent Elbaz, Suzanne de Baecque Un mari formidable, deux filles parfaites, un cabinet dentaire florissant : tout va bien pour Iris. Mais depuis quand n’a-t-elle pas fait l’amour ? Peut-être est-il temps de prendre un amant. S’inscrivant sur une banale appli de rencontre, Iris ouvre la boite de Pandore. Les hommes vont tomber… Comme s’il en pleuvait !.

Cinéma Louis Jouvet Rue de la Gare

Laruns 64440 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

