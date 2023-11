Cinéma Laruns : La course au miel Cinéma Louis Jouvet Laruns, 29 novembre 2023, Laruns.

1h 13min / Animation, Famille

De Anna Blaszczyk

À PARTIR DE 3 ANS

Un papa ours et son ourson Teddy partent à la recherche de miel pour préparer un gâteau d’anniversaire. Ne trouvant rien aux alentours, Teddy convainc papa ours de partir à la recherche de l’Eldorado, un lieu magique qui abriterait une source inépuisable de miel..

2023-11-29 fin : 2023-11-29 . .

Cinéma Louis Jouvet Rue de la Gare

Laruns 64440 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



1h 13min / Animation, Family

By Anna Blaszczyk

FROM 3 YEARS

Daddy Bear and Teddy Bear go in search of honey to bake a birthday cake. Finding nothing nearby, Teddy convinces Papa Bear to set off in search of El Dorado, a magical place with an inexhaustible supply of honey.

1h 13min / Animación, Familia

Por Anna Blaszczyk

A PARTIR DE LOS 3 AÑOS

Un padre oso y su osezno Teddy van en busca de miel para hacer una tarta de cumpleaños. Al no encontrar nada cerca, Teddy convence a Papá Oso para que parta en busca de El Dorado, un lugar mágico con un suministro inagotable de miel.

1h 13min / Animation, Familie

Von Anna Blaszczyk

AB 3 JAHREN

Ein Bärenpapa und sein Teddybär machen sich auf die Suche nach Honig, um einen Geburtstagskuchen zu backen. Da sie in der Umgebung nichts finden, überredet Teddy Papa Bär, sich auf die Suche nach El Dorado zu machen, einem magischen Ort, an dem es eine unerschöpfliche Honigquelle geben soll.

