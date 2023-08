Cinéma Laruns : Le dernier voyage du Déméter Cinéma Louis Jouvet Laruns, 15 septembre 2023, Laruns.

Laruns,Pyrénées-Atlantiques

1h 58min / Epouvante-horreur, Thriller

De André Øvredal

Par Zak Olkewicz, Bragi Schut

Avec Corey Hawkins, Aisling Franciosi, Liam Cunningham

Interdit aux moins de 12 ans

Un chapitre glaçant du classique de la littérature fantastique Dracula de Bram Stoker, LE DERNIER VOYAGE DU DEMETER relate le destin tragique d’un navire marchand, le Demeter, affrété pour transporter une cargaison privée, composée de 50 caisses en bois, des Carpates à Londres. Accablé par d’étranges événements, l’équipage du Demeter tente de repousser une présence impitoyable qui les assaille chaque nuit. Quand le navire atteint enfin la côte anglaise, ce n’est plus qu’une épave délabrée et calcinée, sans un seul survivant à bord..

2023-09-15 fin : 2023-09-15 . .

Cinéma Louis Jouvet Rue de la Gare

Laruns 64440 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



1h 58min / horror, thriller

By André Øvredal

By Zak Olkewicz, Bragi Schut

With Corey Hawkins, Aisling Franciosi, Liam Cunningham

Forbidden for children under 12

A chilling chapter in Bram Stoker?s fantasy classic Dracula, THE LAST VOYAGE OF THE DEMETER recounts the tragic fate of a merchant ship, the Demeter, chartered to transport a private cargo of 50 wooden crates from the Carpathians to London. Plagued by strange events, the crew of the Demeter try to fend off a merciless presence that assaults them every night. When the ship finally reaches the English coast, it is nothing more than a dilapidated, burnt-out wreck, with not a single survivor on board.

1h 58min / terror, thriller

Por André Øvredal

Por Zak Olkewicz, Bragi Schut

Con Corey Hawkins, Aisling Franciosi, Liam Cunningham

Prohibido menores de 12 años

Un escalofriante capítulo del clásico fantástico de Bram Stoker Drácula, EL ÚLTIMO VIAJE DEL DEMETER sigue el trágico destino de un barco mercante, el Demeter, fletado para transportar un cargamento privado de 50 cajas de madera desde los Cárpatos hasta Londres. Acosada por extraños sucesos, la tripulación del Demeter intenta defenderse de una presencia despiadada que les asalta cada noche. Cuando el barco llega por fin a la costa inglesa, no es más que un pecio ruinoso y calcinado, sin un solo superviviente a bordo.

1h 58min / Horror-Horror, Thriller

Von André Øvredal

Von Zak Olkewicz, Bragi Schut

Mit Corey Hawkins, Aisling Franciosi, Liam Cunningham

Ab 12 Jahren verboten

Ein eisiges Kapitel aus Bram Stokers Klassiker der Fantasy-Literatur Dracula: DIE LETZTE REISE DER DEMETER erzählt das tragische Schicksal eines Handelsschiffes, der Demeter, die gechartert wurde, um eine private Fracht, bestehend aus 50 Holzkisten, von den Karpaten nach London zu transportieren. Von seltsamen Ereignissen überwältigt, versucht die Besatzung der Demeter, eine unbarmherzige Präsenz abzuwehren, die sie jede Nacht überfällt. Als das Schiff schließlich die englische Küste erreicht, ist es nur noch ein heruntergekommenes, verkohltes Wrack ohne einen einzigen Überlebenden an Bord.

