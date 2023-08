Cinéma Laruns : Chonchon le plus mignon des cochons Cinéma Louis Jouvet Laruns, 6 septembre 2023, Laruns.

Laruns,Pyrénées-Atlantiques

1h 10min / Animation, Famille, Aventure

De Mascha Halberstad

Par Fiona van Heemstra

Avec Hiba Ghafry, Matsen Montsma, Kees Prins

À PARTIR DE 3 ANS

Lorsque Babs, 9 ans, reçoit de son grand-père un cochon nommé Chonchon comme cadeau, elle convainc ses parents de le garder à condition que Chonchon suive une formation de chiot. Mais ses parents ne sont pas la plus grande menace pour Chonchon, car en réalité son grand-père participe secrètement au concours de charcuterie, qu’il compte enfin gagner….

2023-09-06 fin : 2023-09-06 . .

Cinéma Louis Jouvet Rue de la Gare

Laruns 64440 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



1h 10min / Animation, Family, Adventure

By Mascha Halberstad

By Fiona van Heemstra

With Hiba Ghafry, Matsen Montsma, Kees Prins

FROM 3 YEARS

When 9-year-old Babs receives a pig named Chonchon as a present from her grandfather, she convinces her parents to keep him on condition that Chonchon undergoes puppy training. But her parents aren’t the biggest threat to Chonchon, because in reality her grandfather is secretly taking part in the charcuterie competition, which he intends to win at last?

1h 10min / Animación, Familia, Aventura

Por Mascha Halberstad

Por Fiona van Heemstra

Con Hiba Ghafry, Matsen Montsma, Kees Prins

A PARTIR DE LOS 3 AÑOS

Cuando Babs, de 9 años, recibe un cerdo llamado Chonchon como regalo de su abuelo, convence a sus padres para que se lo queden con la condición de que Chonchon reciba adiestramiento como cachorro. Pero sus padres no son la mayor amenaza para Chonchon, porque en realidad su abuelo está participando en secreto en un concurso de carnicería de cerdo, que espera ganar por fin..

1h 10min / Animation, Familie, Abenteuer

Von Mascha Halberstad

Von Fiona van Heemstra

Mit Hiba Ghafry, Matsen Montsma, Kees Prins

AB 3 JAHREN

Als die neunjährige Babs von ihrem Großvater ein Schwein namens Chonchon geschenkt bekommt, überredet sie ihre Eltern, das Schwein zu behalten, wenn Chonchon eine Welpenausbildung absolviert. Doch ihre Eltern sind nicht die größte Bedrohung für Chonchon, denn in Wirklichkeit nimmt ihr Großvater heimlich an einem Wurstwettbewerb teil, den er endlich gewinnen will

Mise à jour le 2023-08-25 par OT Vallée d’Ossau Pyrénées