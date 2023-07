Cinéma Laruns : Les blagues de Toto 2 – Classe verte Cinéma Louis Jouvet Laruns, 9 août 2023, Laruns.

Laruns,Pyrénées-Atlantiques

1h25 – Comédie

De Pascal Bourdiaux

Avec Hugo Trophardy, Guillaume De Tonquédec, Anne Marivin

Toto et ses camarades sont de retour, direction la campagne pour une classe verte ! Mais, si pour les autres élèves, celle-ci est l’occasion de découvrir la vie à la ferme, pour Toto, c’est surtout l’opportunité parfaite pour inventer de nouvelles blagues et vivre de folles aventures. D’autant que les fermiers qui les accueillent ont l’air un peu louches, et qu’on raconte qu’un fantôme rode dans le coin… Toto compte bien mener l’enquête, et il a plus d’un tour dans son sac !.

2023-08-09 fin : 2023-08-09 . .

Cinéma Louis Jouvet Rue de la Gare

Laruns 64440 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



1h25 – Comedy

By Pascal Bourdiaux

With Hugo Trophardy, Guillaume De Tonquédec, Anne Marivin

Toto and his friends are back in the countryside for a class in the countryside! For Toto, however, it’s the perfect opportunity to come up with new jokes and have some wild adventures. All the more so as the farmers who welcome them seem a little shady, and there are rumors of a ghost lurking in the area? Toto is determined to investigate, and has more than one trick up his sleeve!

1h25 – Comedia

Por Pascal Bourdiaux

Con Hugo Trophardy, Guillaume De Tonquédec, Anne Marivin

Toto y sus amigos vuelven al campo para una clase en el campo Para los demás alumnos, es la oportunidad de conocer la vida en una granja, pero para Toto es la ocasión perfecta para inventar nuevas bromas y vivir aventuras alocadas. Sobre todo porque los granjeros que los acogen parecen un poco sospechosos y se rumorea que hay un fantasma merodeando por la zona.. Toto está decidido a investigar, ¡y tiene más de un as en la manga!

1h25 – Komödie

Von Pascal Bourdiaux

Mit Hugo Trophardy, Guillaume De Tonquédec, Anne Marivin

Toto und seine Mitschüler sind wieder da und fahren aufs Land, um ein grünes Klassenzimmer zu besuchen! Während die anderen Schüler das Leben auf dem Bauernhof kennenlernen, ist es für Toto die perfekte Gelegenheit, sich neue Streiche auszudenken und verrückte Abenteuer zu erleben. Die Bauern, die sie aufnehmen, scheinen etwas zwielichtig zu sein, und es wird gemunkelt, dass ein Geist in der Gegend sein Unwesen treibt Toto ist bereit, die Ermittlungen aufzunehmen, und er hat mehr als nur einen Trick auf Lager!

Mise à jour le 2023-07-10 par OT Vallée d’Ossau Pyrénées