Cinéma : L’ombre d’un mensonge

Cinéma : L’ombre d’un mensonge, 24 mai 2022, . Cinéma : L’ombre d’un mensonge

2022-05-24 – 2022-05-24 Phil s’est exilé dans une petite communauté presbytérienne sur l’Île de

Lewis, au nord de l’Ecosse. Une nuit, il est victime d’une attaque et perd la mémoire. De retour sur l’ile, il retrouve Millie, une femme

de la communauté qui s’occupe de lui. dernière mise à jour : 2022-04-21 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville