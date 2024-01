Aliénor ou le rêve d’un empire Cinéma LOFT Châtellerault Catégories d’Évènement: Châtellerault

Vienne Aliénor ou le rêve d’un empire Cinéma LOFT Châtellerault, 8 février 2024, Châtellerault. Aliénor ou le rêve d’un empire Jeudi 8 février 2024, 20h00 Cinéma LOFT Entrée 12€ – Etudiants 5€ Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Amaury Venault, écrivain passionné d'histoire locale nous fera revivre le destin de cette femme d'exception aux origines châtelleraudaises qui fut deux fois reine, reine de France et reine d'Angleterre. Cette conférence caritative est organisée par les deux clubs ROTARY de notre ville au profit de l'association AUTISME VIENNE.

