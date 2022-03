Cinéma « L’Odyssée de Choum » Morlaix Morlaix Catégories d’évènement: Finistère

Cinéma « L'Odyssée de Choum »
Morlaix, 12 avril 2022
La Virgule, 9 Rue de Paris

Choum, la petite chouette vient juste d'éclore lorsque la tempête la pousse hors du nid. Faisant rouler le second œuf de la nichée, la voilà qui s'élance contre vents et marées, bien décidée à trouver une maman… 

Dès 3 ans – Sur réservation – Durée : 40 mn – GRATUIT

lavirgule@villedemorlaix.org
+33 2 98 19 19 09
http://www.ville.morlaix.fr/Actualites/actualites/La-Virgule

