Cinéma : soirée inauguration du nouveau projecteur laser Cinéma l’Odyssée Casteljaloux, 15 décembre 2023 20:00, Casteljaloux.

Casteljaloux,Lot-et-Garonne

Cinéma : soirée inauguration du nouveau projecteur laser.

« Napoléon »..

2023-12-15 fin : 2023-12-15 . .

Cinéma l’Odyssée Place José Bès

Casteljaloux 47700 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



Cinema: inauguration evening for the new laser projector.

« Napoleon ».

Cine: inauguración del nuevo proyector láser.

« Napoleón ».

Kino: Abendveranstaltung zur Einweihung des neuen Laserprojektors.

« Napoleon ».

