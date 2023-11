Cinéma – documentaire « La gorga e l’eishac » Cinéma l’Odyssée Casteljaloux, 16 novembre 2023, Casteljaloux.

Casteljaloux,Lot-et-Garonne

Projection du documentaire « La gorga e l’eishac », de Patrick LAVAUD.

Fils et petit-fils de meunier, Jean DELAS est né en 1938 à Lavazan, à côté du moulin de Musset, dans une famille où l’occitan était la langue de communication quotidienne. Il nous parle de son enfance et de sa jeunesse, du moulin qu’il a vu fonctionner, de la retenue d’eau et du barrage, des paysans qui venaient, avec les vaches et le tombereau, porter leurs grains et récupérer la farine, de ses années de guerre en Algérie en tant qu’appelé, de sa passion pour les vaches et de son travail de paysan..

Cinéma l'Odyssée

Casteljaloux 47700



Screening of the documentary « La gorga e l’eishac », by Patrick LAVAUD.

Son and grandson of a miller, Jean DELAS was born in 1938 in Lavazan, next to the Musset mill, into a family where Occitan was the language of daily communication. He tells us about his childhood and youth, the mill he saw in operation, the water reservoir and dam, the peasants who came with their cows and tombereau to carry their grain and collect the flour, his war years in Algeria as a conscript, his passion for cows and his work as a farmer.

Proyección del documental « La gorga e l’eishac », de Patrick LAVAUD.

Hijo y nieto de molinero, Jean DELAS nació en 1938 en Lavazan, junto al molino de Musset, en el seno de una familia en la que el occitano era la lengua de comunicación cotidiana. Nos habla de su infancia y juventud, del molino que vio en funcionamiento, del embalse y la presa, de los campesinos que venían con sus vacas y su carro a llevar el grano y recoger la harina, de sus años de guerra en Argelia como recluta, de su pasión por las vacas y de su trabajo como agricultor.

Vorführung des Dokumentarfilms « La gorga e l’eishac » von Patrick LAVAUD.

Jean DELAS wurde 1938 als Sohn und Enkel eines Müllers in Lavazan, neben der Mühle von Musset, in einer Familie geboren, in der Okzitanisch die Sprache der täglichen Kommunikation war. Er erzählt uns von seiner Kindheit und Jugend, von der Mühle, die er in Betrieb gesehen hat, vom Staudamm und von den Bauern, die mit den Kühen und dem Dumper kamen, um ihr Getreide zu bringen und das Mehl abzuholen, von seinen Kriegsjahren in Algerien als Wehrpflichtiger, von seiner Leidenschaft für die Kühe und von seiner Arbeit als Bauer.

