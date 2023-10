Cinéma – Soirée Halloween Cinéma l’Odyssée Casteljaloux, 31 octobre 2023, Casteljaloux.

Casteljaloux,Lot-et-Garonne

19h30 : House.

21h : Pizza et jeux vidéos. Venez jouer à The Quarry sur grand écran. Gratuit, sur inscription.

22h : Five nights at Freddy’s en avant-première.

Venez déguisés !.

2023-10-31

Cinéma l’Odyssée Place José Bès

Casteljaloux 47700 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



7:30pm: House.

9pm: Pizza and video games. Come and play The Quarry on the big screen. Free, registration required.

10pm: Five nights at Freddy?s preview.

Come in costume!

19.30 h: Casa.

21.00 h: Pizza y videojuegos. Ven a jugar a The Quarry en la gran pantalla. Inscripción gratuita.

22.00 h: Preestreno de Five nights at Freddy’s.

¡Ven disfrazado!

19.30 Uhr: House.

21.00 Uhr: Pizza und Videospiele. Kommen Sie und spielen Sie The Quarry auf einem großen Bildschirm. Kostenlos, nur mit Anmeldung.

22 Uhr: Five Nights at Freddy?s als Vorpremiere.

Kommen Sie verkleidet!

Mise à jour le 2023-10-12 par OT Coteaux et Landes de Gascogne