Festival Cinéma CINETERRA Cinéma l’Odyssée Casteljaloux, 20 octobre 2023, Casteljaloux.

Casteljaloux,Lot-et-Garonne

Jour 1, vendredi 20 – 18h30 / OUVERTURE DU FESTIVAL : apéritif offert – grignotage préparé par l’Amicale Laïque (soupe, fromage, tarte aux fruits, café : 5€, amenez vos couverts)!

20h30 : LE RÈGNE ANIMAL, de Thomas Cailley. Drame fantastique. Présenté par Vincent Berge, médiateur cinéma à la Ligue de l’Enseignement 47.

Jour 2, samedi 21 – 16h / NAUSICAA DE LA VALLÉE DU VENT, de Hayao Miyasaki. Animation aventure. Suivi d’une intervention interactive « La nature & l’environnement dans l’œuvre de Miyasaki » par Hervé Tourneur.

19h : soupe offerte par l’Amicale Laïque (amenez vos couverts). Restauration assurée par le Globe Trotter Food Truck.

20h30 : PRENDRE SOIN DE LA TERRE, de Guy Chapouillé. Documentaire. Suivi d’une rencontre avec le réalisateur Guy Chapouillé.

Jour 3, dimanche 22 – 14h : ATELIER FRESQUE DU CLIMAT. Animé par Gautier Lacherest, animateur à la Ligue de l’Enseignement 47..

Cinéma l’Odyssée Place José Bès

Casteljaloux 47700 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



Day 1, Friday 20 – 6:30pm / FESTIVAL OPENING: aperitif offered – nibbles prepared by the Amicale Laïque (soup, cheese, fruit tart, coffee: 5?, bring your own cutlery)!

8:30pm: LE RÈGNE ANIMAL, by Thomas Cailley. Fantasy drama. Presented by Vincent Berge, film mediator at Ligue de l’Enseignement 47.

Day 2, Saturday 21 – 4pm / NAUSICAA DE LA VALLÉE DU VENT, by Hayao Miyasaki. Animated adventure. Followed by an interactive talk on « Nature & the environment in Miyasaki’s work » by Hervé Tourneur.

7pm: soup offered by the Amicale Laïque (bring your own cutlery). Catering provided by Globe Trotter Food Truck.

8:30pm: PRENDRE SOIN DE LA TERRE, by Guy Chapouillé. Documentary. Followed by a meeting with director Guy Chapouillé.

Day 3, Sunday 22 – 2pm: FRESQUE DU CLIMAT WORKSHOP. Led by Gautier Lacherest, facilitator at Ligue de l’Enseignement 47.

Día 1, viernes 20 – 18.30 h / INAUGURACIÓN DEL FESTIVAL: aperitivo preparado por la Amicale Laïque (sopa, queso, tarta de frutas, café: 5 ¤, traer cubiertos)

20.30 h: LE RÈGNE ANIMAL, de Thomas Cailley. Drama fantástico. Presentación a cargo de Vincent Berge, mediador cinematográfico de la Ligue de l’Enseignement 47.

Día 2, sábado 21 – 16.00 h / NAUSICAA DE LA VALLÉE DU VENT, de Hayao Miyasaki. Aventura de animación. Seguido de una charla interactiva sobre « La naturaleza y el medio ambiente en la obra de Miyasaki » a cargo de Hervé Tourneur.

19.00 h: sopa ofrecida por la Amicale Laïque (traiga sus propios cubiertos). Catering a cargo del Globe Trotter Food Truck.

20.30 h: PRENDRE SOIN DE LA TERRE, de Guy Chapouillé. Documental. A continuación, encuentro con el director Guy Chapouillé.

Día 3, domingo 22 – 14.00 h: TALLER DE CLIMA FRESCO. Dirigido por Gautier Lacherest, animador de la Ligue de l’Enseignement 47.

Tag 1, Freitag, 20. – 18:30 Uhr / ERÖFFNUNG DES FESTIVALS: Aperitif wird angeboten – Knabbereien werden von der Amicale Laïque vorbereitet (Suppe, Käse, Obstkuchen, Kaffee: 5?, bringen Sie Ihr eigenes Besteck mit)!

20:30 Uhr: LE RÈGNE ANIMAL, von Thomas Cailley. Fantastisches Drama. Vorgestellt von Vincent Berge, Filmvermittler bei der Ligue de l’Enseignement 47.

Tag 2, Samstag, 21. – 16 Uhr / NAUSICAA DE LA VALLÉE DU VENT, von Hayao Miyasaki. Animation mit Abenteuer. Anschließend interaktive Intervention « Natur & Umwelt in Miyasakis Werk » von Hervé Tourneur.

19 Uhr: Suppe, die von der Amicale Laïque angeboten wird (bringen Sie Ihr Besteck mit). Verpflegung durch den Globe Trotter Food Truck.

20.30 Uhr: PRENDRE SOINDRE DE LA TERRE, von Guy Chapouillé. Dokumentarfilm. Anschließend Treffen mit dem Regisseur Guy Chapouillé.

Tag 3, Sonntag, 22. – 14 Uhr: ATELIER FRESQUE DU CLIMAT. Geleitet von Gautier Lacherest, Animateur bei der Ligue de l’Enseignement 47.

