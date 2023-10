Cinéma – apéritif / rencontre Cinéma l’Odyssée Casteljaloux, 17 octobre 2023, Casteljaloux.

Casteljaloux,Lot-et-Garonne

Dans le cadre de la semaine du goût.

Apéritif/rencontre du goût à 19h30 en présence de Mr Cazenave de l’Institut National du Goût.

20h30 : Diffusion du film : « Les délices de Tokyo », en VO..

2023-10-17 fin : 2023-10-17 . EUR.

Cinéma l’Odyssée Place José Bès

Casteljaloux 47700 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



As part of Taste Week.

Apéritif/rencontre du goût at 7:30pm with Mr. Cazenave from the Institut National du Goût.

8:30pm: Screening of the film « Les délices de Tokyo », in VO.

En el marco de la Semana del Gusto.

Aperitivo/encuentro sobre el gusto a las 19.30 h con el Sr. Cazenave, del Institut National du Goût.

20.30 h: Proyección de la película « Les délices de Tokyo », en VO.

Im Rahmen der Woche des Geschmacks.

Aperitif/Treffen des Geschmacks um 19:30 Uhr in Anwesenheit von Herrn Cazenave vom Institut National du Goût.

20:30 Uhr: Ausstrahlung des Films: « Les délices de Tokyo » (Die Köstlichkeiten von Tokio), in OV.

Mise à jour le 2023-10-12 par OT Coteaux et Landes de Gascogne