Pour débuter le festival Numok, venez assister à une discussion-conférence avec Louis Barchon rédacteur en chef de la revue Lecture Jeune En partant de la notion de transmédia, la conférence abordera les œuvres marquantes de la fantasy contemporaine, aussi bien dans les films que dans les séries, la littérature et le monde du jeu (jeu vidéo, jeu de société, jeu de rôle). De Conan le Barbare au Seigneur des Anneaux en passant par les jeux de rôle comme Dungeons & Dragons, ces références permettront d’aborder les différentes formes du genre Fantasy et de mieux en connaître les usages ! Après des études d’histoire et de droit à la Sorbonne, Louis Barchon a mené une recherche mêlant histoire et sociologie intitulée « La culture geek en France : histoire, pratiques et militantisme fictionnel (1980-2020) ». Actuellement rédacteur en chef de la revue Lecture Jeune, il a notamment coordonné le numéro sur « Les littératures de l’imaginaire » (N° 185, mars 2023). Il est également intervenu en 2022 au colloque des Imaginales pour parler du lien entre fantasy et jeu de rôle. Bibliothèque Rainer Maria Rilke 88 Ter boulevard de Port-Royal 75005 Paris Contact :

