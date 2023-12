Ciné-ARCHI – Collatéral Cinéma Lido Royan Catégories d’Évènement: Charente-Maritime

Début : 2023-12-21 18:00:00

fin : 2023-12-21 La projection sera suivie d’une discussion animée par Hugues Drapeau, architecte DPLG..

Cinéma Lido place de la Gare

Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine

