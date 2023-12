Projection – Un Violon sur le Sable fait son cinéma Cinéma Lido Royan, 22 décembre 2023, Royan.

Royan Charente-Maritime

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-22 13:45:00

fin : 2023-12-22

Venez revivre les plus beaux moments de l’édition 2023 sur grand écran et profitez d’un temps d’échange questions/réponses à la fin de la projection avec le directeur du festival Philippe Tranchet..

Cinéma Lido place de la gare

Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine



