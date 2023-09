Journées du Patrimoine Industriel en Fumélois – Rock à Fumel Cinéma Liberty Monsempron-Libos, 6 octobre 2023, Monsempron-Libos.

Monsempron-Libos,Lot-et-Garonne

Soirée proposée en partenariat avec PHP, dans le cadre des journées du patrimoine industriel en fumélois.

Samedi soir à Fumel (22 min, 1982), de Michel Vuillermet. Épisode des Enfants du Rock.

Deuxième Édition des Journées du Patrimoine Industriel en Fumélois (38 min, 2017), de Michel Jomard..

Cinéma Liberty

Monsempron-Libos 47500 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



Evening event organized in partnership with PHP, as part of the Fumel industrial heritage days.

Samedi soir à Fumel (22 min, 1982), by Michel Vuillermet. An episode of Les Enfants du Rock.

Deuxième Édition des Journées du Patrimoine Industriel en Fumélois (38 min, 2017), by Michel Jomard.

Velada ofrecida en colaboración con PHP, en el marco de las jornadas del patrimonio industrial de Fumel.

Samedi soir à Fumel (22 min, 1982), de Michel Vuillermet. Un episodio de Les Enfants du Rock.

Deuxième Édition des Journées du Patrimoine Industriel en Fumélois (38 min, 2017), de Michel Jomard.

Dieser Abend wird in Partnerschaft mit PHP im Rahmen der Tage des Industrieerbes in Fumel angeboten.

Samedi soir à Fumel (22 min, 1982), von Michel Vuillermet. Episode von Les Enfants du Rock.

Deuxième Édition des Journées du Patrimoine Industriel en Fumélois (38 min, 2017), von Michel Jomard.

