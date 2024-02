Cinéma : L’héritage de Leiji Matsumoto, un voyage interstellaire avec Albator Musée Guimet Paris, jeudi 22 février 2024.

Du jeudi 22 février 2024 au dimanche 25 février 2024 :

.Tout public. payant

Gratuité pour les membres de la SAMG, les moins de 26 ans, chômeurs et bénéficiaires de minimas sociaux, personnes en situation de handicap, dans la limite des places disponibles, uniquement sur place le jour de l’évènement.

Tarif plein : 6€

Albator entre au musée Guimet ! Légende de l’animation japonaise, Leiji Matsumoto a révolutionné le monde du dessin animé avec des chefs-d’œuvre intemporels qui continuent d’inspirer et de fasciner. Le musée Guimet lui rend hommage.

Pionnier de l’âge d’or du manga et génie visionnaire, Leiji Matsumoto est avant tout connu pour être le créateur d’Albator. Illustre mangaka, il a inventé des personnages et des univers qui ont traversé les frontières et inspiré des générations entières.

Pour marquer le premier anniversaire de sa disparition, le musée Guimet lui consacre une rétrospective exclusive à travers une sélection de cinq longs métrages emblématiques, et les premiers épisodes de ses séries cultes de 1978 et 1984. De l’iconique Albator, corsaire de l’espace, aux voyages interstellaires du Galaxy Express 999, sans oublier l’empreinte indélébile de Yamato ou encore son influence sur l’imaginaire des Daft Punk, chaque projection, échange, débat, sera une fenêtre ouverte sur son univers fantastique.

Présentées par des spécialistes – journalistes, dessinateurs, et fervents admirateurs – ces projections sont une invitation à explorer l’héritage d’un artiste qui a façonné l’histoire du manga et de l’animation japonaise.

Jeudi 22 février 2024 à 20h00 – Auditorium

Galaxy Express 999 (version restaurée 4K pour la première fois à Paris)

Galaxy Express 999, de Rintaro, 1979, Japon, Animation, Fantasy, 148min, vost

Découvrez le Galaxy Express 999, un train spatial mythique qui relie la Mégalopolis à Andromède. Ce voyage est une aventure où chaque passager, en quête de ses rêves, découvre le sens profond de la vie. Parmi eux, le jeune Tetsuro, guidé par le désir de vengeance et la quête d’un corps robotique, s’embarque avec Maetel, une mystérieuse accompagnatrice, pour un périple initiatique.

Vendredi 23 février 2024 à 20h00 – Auditorium

Arcadia of my youth

Arcadia of my youth, de Tomoharu Katsumata, 1984, Japon, Animation, Fantasy, 130min, vost

Explorez les méandres du temps dans Arcadia of My Youth, un film d’animation qui tisse l’histoire d’Albator, le corsaire de l’espace, et de ses aïeux à travers différentes époques. Au cœur de ce récit, la rencontre entre Albator et Tochirô, l’ingénieur visionnaire derrière l’Arcadia, un vaisseau hors du commun, devient le point de départ d’une révolte contre la force oppressive des humanoïdes.

Samedi 24 février 2024 à 20h00 – Auditorium

Interstella 5555 : The Story of the Secret Star System

Interstella 5555 : The Story of the Secret Star System, 2003, de Leiji Matsumoto, Thomas Bangalter et Guy-Manuel de Homem-Christo, Japon-France, animation, musical, 68min

Un concert gigantesque déchaîne les passions sur une planète très éloignée de la Terre. Un groupe d’hommes armés et masqués, qui guettait dans les coulisses, l’interrompt brutalement. Le commando fait irruption sur scène et enlève les quatre musiciens. Les idoles des jeunes cosmiques sont secrètement envoyées sur Terre, à la merci d’un influent producteur de musique. Leur mémoire est effacée, leur apparence physique transformée et c’est sous une nouvelle identité que le groupe s’impose bientôt comme l’une des formations vedettes de la scène électronique. Un pilote de l’espace, amoureux de la chanteuse, entend ne pas en rester là. Un projet ambitieux réunissant la musique de Daft Punk et l’univers graphique de Leiji Matsumoto.

Dimanche 25 février 2024 à 11h00 – Auditorium

Marianne de ma jeunesse

Marianne de ma jeunesse, de Julien Duvivier, 1955, France-RFA, Drame, 105min, vf

Le film raconte l’arrivée de Vincent, un adolescent de retour d’Amérique du Sud, dans un internat divisé entre les élèves appelés les « sages » et les « brigands ». Sa rencontre avec Marianne, une jeune fille mystérieuse et retenue prisonnière par son tuteur, déclenche une passion intense et tourmentée.

Dimanche 25 février 2024 à 19h00 – Auditorium

Soirée de clôture : Table ronde hommage puis projection Harlock : Space Pirate

Table-ronde hommage : l’oeuvre et l’héritage de Leiji Matsumoto, 90 min.

Pour clôturer notre hommage, le Musée Guimet a convié pour cette table ronde quelques-uns de ceux parmi la communauté française qui ont pu approcher ou travailler avec Leiji Matsumoto tels que :

Musée Guimet 6 Place d’Iéna 75116 Paris

Contact : https://www.guimet.fr/fr/activites-visites/cinema-lheritage-de-leiji-matsumoto-un-voyage-interstellaire

