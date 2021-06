Cinéma : L’étreinte Saint-Germain-Laprade, 24 juin 2021-24 juin 2021, Saint-Germain-Laprade. Cinéma : L’étreinte 2021-06-24 20:30:00 20:30:00 – 2021-06-24 Centre Culturel 2 rue du soleil levant

Margaux a perdu son mari et commence une nouvelle vie. Elle s'installe chez sa sœur et s'inscrit à l'université pour reprendre des études de littérature. http://cinevasion43.wixsite.com/site

