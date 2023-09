Théâtre « La beauté du monde » Cinéma l’Esplanade Égletons, 5 octobre 2023, Égletons.

Égletons,Corrèze

Humour intersidérant. Il a d’importantes révélations à vous faire.Il va bouleverser votre conscience du monde.

Personne ne se rappelle de rien. Il se rappelle de tout. Un témoignage intersidéral dont la sobre élégance ne tarde pas à décoller en orbite, pour secouer l’Homme et sauver la Terre, comme l’ont suggéré les extraterrestres.

Une écriture ciselée et un jeu jubilatoire pour un récit haletant, audacieux et subtil !

À partir de 8 ans. 10€ en plein tarif et 8€ en tarif réduit.

À 20h30 au cinéma l’Esplanade d’Egletons. En partenariat avec Lez’Arts et Salamandre.

Billets en vente sur www.ccsegletons.com.

Renseignements au 05 55 93 19 40..

2023-10-05 fin : 2023-10-05 . EUR.

Cinéma l’Esplanade Esplanade Charles Spinasse

Égletons 19300 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



Interstellar humor. He has some important revelations to make, and he’s going to shake up your consciousness of the world.

Nobody remembers anything. He remembers everything. An interstellar testimonial whose sober elegance soon takes off into orbit, to shake mankind up and save the Earth, as the extraterrestrials have suggested.

Chiseled writing and jubilant acting for a breathless, daring and subtle tale!

Ages 8 and up. 10? full price, 8? concessions.

8:30pm at the Esplanade cinema in Egletons. In partnership with Lez’Arts and Salamandre.

Tickets on sale at www.ccsegletons.com.

Information on 05 55 93 19 40.

Humor interestelar. Tiene importantes revelaciones que hacer, y va a sacudir tu conciencia del mundo.

Nadie recuerda nada. Él lo recuerda todo. Un testimonio interestelar cuya sobria elegancia pronto despegará en órbita, para sacudir al Hombre y salvar la Tierra, como han sugerido los extraterrestres.

Una escritura cincelada y una interpretación jubilosa conforman un relato sin aliento, audaz y sutil

A partir de 8 años. 10? precio completo, 8? con descuento.

20.30 h en el cine Esplanade de Egletons. En colaboración con Lez’Arts y Salamandre.

Venta de entradas en www.ccsegletons.com.

Información en el 05 55 93 19 40.

Humor aus dem All. Er hat wichtige Enthüllungen für Sie.Er wird Ihr Weltbewusstsein erschüttern.

Niemand erinnert sich an irgendetwas. Er erinnert sich an alles. Ein interstellares Zeugnis, dessen nüchterne Eleganz bald in den Orbit abhebt, um den Menschen aufzurütteln und die Erde zu retten, wie es die Außerirdischen vorgeschlagen haben.

Ein ziselierter Schreibstil und ein jubilierendes Spiel für eine atemlose, gewagte und subtile Erzählung!

Ab 8 Jahren. 10? zum vollen Preis und 8? zum ermäßigten Preis.

Um 20:30 Uhr im Kino l’Esplanade in Egletons. In Zusammenarbeit mit Lez’Arts und Salamandre.

Tickets sind unter www.ccsegletons.com erhältlich.

Weitere Informationen unter 05 55 93 19 40.

