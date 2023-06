Ciné-Rencontre « De l’Autre Côté des Images » Cinéma Les Variétés Melun Melun Catégories d’Évènement: Melun

Ciné-Rencontre « De l'Autre Côté des Images » Jeudi 14 septembre, 19h30 Cinéma Les Variétés Gratuit et en entrée libre Projection « Ciné-Rencontre » avec pour programme :

– des films courts du monde entier

– une création d’atelier « suédée » (= remake artisanale d’un film existant rejoué plus ou moins fidèlement et avec les moyens du bord)

– un temps d'échange avec plusieurs professionnel·le·s du cinéma (1 réalisateur·rice, 1 monteur·euse, 1 étalonneur·euse). Cinéma Les Variétés 20 boulevard Chamblain 77000 Melun

