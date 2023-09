Avant-première « …Et Pierre Jeanneret » de Christian Barani Cinéma Les Variétés Marseille, 12 octobre 2023, Marseille.

Avant-première « …Et Pierre Jeanneret » de Christian Barani Jeudi 12 octobre, 20h00 Cinéma Les Variétés Plein : 9,80 €

Réduit : 7,80 € Sur présentation d’un justificatif : Étudiant, Intermittent du spectacle, Demandeur

d’emploi, RSA, Handicapé, – de 26 ans, + 65 ans

– de 18 ans : 6,80 €

Groupe à partir de 10 : 7 € par personne

Émergeant du noir et du silence de l’oubli, des images et des textes reconstituent une mémoire. « … et Pierre Jeanneret » est un portrait. Celui d’un homme dont le destin fut une ville ; celui d’une ville qui est toujours celle d’un homme. Aujourd’hui, dans les rues de Chandigarh, parmi les habitants, une voix raconte Pierre Jeanneret, grand oublié de l’histoire de l’architecture. Elle revient sur une oeuvre empreinte de discrétion et de modestie. Une oeuvre surtout attentive à prendre soin, des lieux comme des gens.

avec la participation du cinéaste et d’Emmanuel Adely, écrivain

Cinéma Les Variétés 37, rue scotto Marseille 13001 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur https://lesvarietes-marseille.com/

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-12T20:00:00+02:00 – 2023-10-12T22:00:00+02:00

2023-10-12T20:00:00+02:00 – 2023-10-12T22:00:00+02:00

François Marcziniak