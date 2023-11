Ciné-atelier « J’écris en japonnais » Cinéma les Variétés Hendaye, 1 décembre 2023, Hendaye.

Hendaye,Pyrénées-Atlantiques

Cet atelier d’initiation à l’écriture japonaise vous fera découvrir un système de signes qui se passe d’alphabet !

Après avoir observé l’évolution de leur dessin, vous serez capables de comprendre et reconnaître une sélection choisie de kanji (caractères japonais), mais aussi de les tracer, et facilement les mémoriser !

(Séance animée par une médiatrice du Service Culture)..

2023-12-29 fin : 2023-12-29 . .

Cinéma les Variétés Rue du Théâtre

Hendaye 64700 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



This introductory workshop to Japanese writing will introduce you to a system of signs that requires no alphabet!

After observing the evolution of their design, you’ll be able to understand and recognize a selection of kanji (Japanese characters), as well as draw and memorize them!

(Session led by a Culture Department mediator).

Este taller de iniciación a la escritura japonesa te introducirá en un sistema de signos que no necesita alfabeto

Tras observar la evolución de su diseño, serás capaz de comprender y reconocer una selección de kanji (caracteres japoneses), así como de dibujarlos y memorizarlos fácilmente

(Sesión dirigida por un mediador del Departamento de Cultura).

Dieser Workshop führt Sie in die japanische Schrift ein und zeigt Ihnen ein Zeichensystem, das ohne Alphabet auskommt!

Nachdem Sie die Entwicklung des Designs beobachtet haben, werden Sie in der Lage sein, ausgewählte Kanji (japanische Schriftzeichen) zu verstehen und zu erkennen, sie zu zeichnen und sich leicht zu merken!

(Die Veranstaltung wird von einer Mediatorin des Kulturdienstes geleitet).

Mise à jour le 2023-11-27 par Hendaye Tourisme & Commerce