Cet atelier inspiré de l’album Nom d’un champignon, d’Édouard Manceau, vous apprendra à dessiner facilement, grâce à un champignon magique, capable de se transformer en tout plein d’animaux différents : lapin, chat, souris, papillon, etc…

(Séance animée par une médiatrice du Service Culture)..

Cinéma les Variétés Rue du Théâtre

Hendaye 64700 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



This workshop, inspired by Édouard Manceau?s Nom d?un champignon, teaches you how to draw easily, thanks to a magic mushroom that can transform itself into a whole range of different animals: rabbit, cat, mouse, butterfly, etc…

(Session led by a Service Culture mediator).

Este taller, inspirado en el álbum Nom d?un champignon de Édouard Manceau, te enseñará a dibujar fácilmente gracias a una seta mágica capaz de transformarse en un montón de animales diferentes: conejo, gato, ratón, mariposa, etc.

(Sesión dirigida por un mediador del Departamento de Cultura).

In diesem Workshop, der auf dem Buch Nom d’un champignon von Édouard Manceau basiert, lernen Sie, wie Sie mithilfe eines magischen Pilzes, der sich in viele verschiedene Tiere verwandeln kann (Hase, Katze, Maus, Schmetterling usw.), ganz einfach zeichnen können.

(Die Veranstaltung wird von einer Mediatorin des Service Culture geleitet).

