Ciné-rencontre avec « Je n’étais pas là » Cinéma les Variétés Hendaye, 3 décembre 2023, Hendaye.

Hendaye,Pyrénées-Atlantiques

Soirée organisée en partenariat avec l’hôpital marin de Hendaye, assistance publique hôpitaux de Paris.

En présence de Thomas Matalou ancien patient, Victor Thiré réalisateur et Olivier Balazuc metteur en scène.

Après un grave accident et une longue période d’hospitalisation et de rééducation, Thomas s’apprête à remonter sur scène grâce son ami metteur en scène Olivier.

Le spectacle que ce dernier conçoit se veut le moyen de créer un exorcisme pour Thomas.

Pour tous les autres, il devient une célébration de nos tentatives de nous relever de nos chutes. Je n’étais pas là raconte ce parcours de création comme réappropriation de soi en dépit des séquelles, la force du théâtre dans le processus de guérison, mais surtout une histoire d’amitié et de partage qui triomphe de l’adversité..

Cinéma les Variétés Rue du Théâtre

Hendaye 64700 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Evening organized in partnership with Hendaye Marine Hospital, Assistance Publique Hôpitaux de Paris.

With former patient Thomas Matalou, director Victor Thiré and director Olivier Balazuc.

After a serious accident and a long period of hospitalization and rehabilitation, Thomas is about to return to the stage, thanks to his director friend Olivier.

The show Olivier conceives is intended to create an exorcism for Thomas.

For everyone else, it becomes a celebration of our attempts to rise from our downfalls. Je n?étais pas là tells the story of the creative process as a way of reappropriating oneself despite the after-effects, of the power of theater in the healing process, and above all of a story of friendship and sharing that triumphs over adversity.

Velada organizada en colaboración con el Hospital Marino de Hendaya, Assistance Publique Hôpitaux de Paris.

Con el antiguo paciente Thomas Matalou, el director Victor Thiré y el director Olivier Balazuc.

Tras un grave accidente y un largo periodo de hospitalización y rehabilitación, Thomas se prepara para volver a los escenarios gracias a su amigo director Olivier.

El espectáculo ideado por Olivier pretende ser un exorcismo para Thomas.

Para todos los demás, se convierte en una celebración de nuestros intentos de recuperarnos de nuestras caídas. Je n’étais pas là cuenta la historia del proceso creativo como una forma de reivindicarse a pesar de las secuelas, el poder del teatro en el proceso de curación y, sobre todo, una historia de amistad y de compartir que triunfa sobre la adversidad.

Abendveranstaltung in Zusammenarbeit mit dem Hôpital marin de Hendaye, assistance publique hôpitaux de Paris.

In Anwesenheit von Thomas Matalou, ehemaliger Patient, Victor Thiré, Regisseur und Olivier Balazuc, Regisseur.

Nach einem schweren Unfall und einer langen Zeit im Krankenhaus und in der Rehabilitation bereitet sich Thomas darauf vor, dank seines Freundes und Regisseurs Olivier wieder auf der Bühne zu stehen.

Die Aufführung, die Olivier entwirft, soll für Thomas ein Exorzismus sein.

Für alle anderen wird es zu einer Feier unserer Versuche, uns von unseren Stürzen zu erholen. Je n’étais pas là erzählt von diesem kreativen Prozess der Selbstaneignung trotz der Nachwirkungen, von der Kraft des Theaters im Heilungsprozess und vor allem von einer Geschichte der Freundschaft und des Teilens, die über alle Widrigkeiten triumphiert.

