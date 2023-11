Ciné-rencontre avec « Les filles vont bien » Cinéma les Variétés Hendaye Catégories d’Évènement: Hendaye

Pyrénées-Atlantiques Ciné-rencontre avec « Les filles vont bien » Cinéma les Variétés Hendaye, 25 novembre 2023, Hendaye. Hendaye,Pyrénées-Atlantiques En présence de l’actrice Itziar Manero. Discussion à l’issue de la séance. Rencontre en euskara avec traduction simultanée. C’est l’été. Un groupe de jeunes femmes se réunit dans une mai- son à la campagne pour répéter une pièce de théâtre. À l’abri de la chaleur écrasante, elles partagent leurs savoirs sur l’amitié, le jeu, l’amour, l’abandon et la mort, avec le secret espoir de devenir meilleures..

In French Con la presencia de la actriz Itziar Manero. Coloquio tras la proyección. Encuentro en euskera con traducción simultánea. Es verano. Un grupo de mujeres jóvenes se reúne en una casa de campo para ensayar una obra de teatro. Al abrigo del calor sofocante, comparten sus conocimientos sobre la amistad, el juego, el amor, el abandono y la muerte, con la secreta esperanza de convertirse en mejores personas. In Anwesenheit der Schauspielerin Itziar Manero. Diskussion im Anschluss an die Vorstellung. Begegnung auf Euskara mit Simultanübersetzung. Es ist Sommer. Eine Gruppe junger Frauen trifft sich in einem Haus auf dem Land, um ein Theaterstück einzustudieren. Unter dem Schutz der sengenden Hitze tauschen sie ihr Wissen über Freundschaft, Spiel, Liebe, Verlassenheit und Tod aus, in der geheimen Hoffnung, besser zu werden.

