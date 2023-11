Ciné-conte : Tchoum Badaboum Cinéma les Variétés Hendaye, 22 novembre 2023, Hendaye.

Hendaye,Pyrénées-Atlantiques

à l’issue de la projection du film « Les Tourouges et les Toubleus ».

Des histoires où le vent va souffler, souffler encore, au point de tout emporter, tout faire tomber, tout emmêler, et tout transformer sur son passage… Pauvre ours tout bleu, voilà que ça le fait éternuer !

(Lectures animées par une médiatrice du Service Culture)..

2023-11-22 fin : 2023-11-22 . .

Cinéma les Variétés Rue du Théâtre

Hendaye 64700 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



following the screening of the film « Les Tourouges et les Toubleus ».

Stories where the wind blows and blows again, to the point of carrying everything away, knocking everything down, tangling everything up, and transforming everything in its path? Poor blue bear, now it’s making him sneeze!

(Readings led by a Service Culture mediator).

tras la proyección de la película « Les Tourouges et les Toubleus ».

Historias en las que el viento sopla y sopla, hasta el punto de llevárselo todo, derribarlo todo, enredarlo todo y transformarlo todo a su paso.. Pobre oso azul, ¡ahora le hace estornudar!

(Lecturas dirigidas por un mediador del Departamento de Cultura).

im Anschluss an die Vorführung des Films « Les Tourouges et les Toubleus ».

Geschichten, in denen der Wind bläst und bläst, so dass er alles mit sich reißt, alles fallen lässt, alles durcheinanderbringt und alles auf seinem Weg verändert? Der arme blaue Bär muss niesen!

(Die Lesung wird von einer Vermittlerin des Kulturdienstes moderiert).

Mise à jour le 2023-10-31 par Hendaye Tourisme & Commerce