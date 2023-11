Ciné-rencontre avec le film « Je vous salue salope » Cinéma les Variétés Hendaye, 20 novembre 2023, Hendaye.

Hendaye,Pyrénées-Atlantiques

Soirée organisée avec le Centre d’Information sur les Droits des Femmes et des Familles des Pyrénées-Atlantiques. Échange avec Claire Sabalo.

Sur deux continents, quatre femmes sont victimes de cyberviolences ex- trêmes: Marion Séclin, comédienne et youtubeuse française, Laura Boldri- ni, présidente du parlement italien, Kiah Morris, représentante démocrate américaine, ainsi que Laurence Gratton, jeune enseignante québécoise.

Abandonnées par les forces de l’ordre, la classe politique et les géants du web qui engrangent des milliards avec la haine, elles décident de se battre et de ne plus se taire..

Cinéma les Variétés Rue du Théâtre

Hendaye 64700 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Dieser Abend wird in Zusammenarbeit mit dem Centre d’Information sur les Droits des Femmes et des Familles des Pyrénées-Atlantiques organisiert. Austausch mit Claire Sabalo.

Vier Frauen auf zwei Kontinenten sind Opfer extremer Cybergewalt: die französische Schauspielerin und Youtuberin Marion Séclin, die italienische Parlamentspräsidentin Laura Boldri- ni, die demokratische Abgeordnete Kiah Morris aus den USA und die junge Lehrerin Laurence Gratton aus Québec.

Im Stich gelassen von den Ordnungskräften, der Politik und den Internetgiganten, die mit Hass Milliarden verdienen, beschließen sie zu kämpfen und nicht mehr zu schweigen.

