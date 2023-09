Ciné-atelier : Gravure sur Tetra Pak Cinéma les Variétés Hendaye, 31 octobre 2023, Hendaye.

Hendaye,Pyrénées-Atlantiques

Après la projection du film « Caillou, chou, hibou » (15h00).

Places limitées, sur inscription.

Animé par une médiatrice du pôle culture, cet atelier permettra dans un premier temps de découvrir les diverses techniques d’animation présentes dans cette sélection de 5 courts-métrages, puis dans un second temps, de s’initier à l’une d’elle : la gravure, en utilisant des briques alimentaires récupérées de type « Tetra Pak »..

2023-10-31 fin : 2023-10-31 17:00:00. .

Cinéma les Variétés Rue du Théâtre

Hendaye 64700 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



After the screening of the film « Caillou, chou, hibou » (3pm).

Places limited, registration required.

Led by a mediator from the cultural center, this workshop will first introduce you to the various animation techniques used in this selection of 5 short films, and then introduce you to one of them: engraving, using recycled « Tetra Pak » food cartons.

Tras la proyección de la película « Caillou, chou, hibou » (15.00 h).

Plazas limitadas, inscripción obligatoria.

Dirigido por un mediador del centro cultural, este taller le presentará en primer lugar las distintas técnicas de animación utilizadas en esta selección de 5 cortometrajes y, a continuación, le iniciará en una de ellas: el grabado, utilizando envases alimentarios Tetra Pak reciclados.

Nach der Vorführung des Films « Caillou, chou, hibou » (15.00 Uhr).

Begrenzte Plätze, Anmeldung erforderlich.

In diesem von einer Mediatorin des Kulturzentrums geleiteten Workshop lernen Sie zunächst die verschiedenen Animationstechniken kennen, die in dieser Auswahl von 5 Kurzfilmen vorkommen, und werden dann in eine davon eingeführt: die Gravur mithilfe von gesammelten Lebensmittelkartons des Typs « Tetra Pak ».

Mise à jour le 2023-09-28 par Hendaye Tourisme & Commerce