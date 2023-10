Octobre Rose – Ciné-débat avec Nesk à Paillettes Cinéma les Variétés Hendaye, 14 octobre 2023, Hendaye.

Hendaye,Pyrénées-Atlantiques

Pintxo pote, puis séance du film « Ma Ma » de Julio Medem.

Suivi d’un débat avec le Dr Lugbull (Gynécologue) et le Dr Acheritogaray (Gynécologue médical spécialisée en oncologie)..

2023-10-14 fin : 2023-10-14 . .

Cinéma les Variétés Rue du Théâtre

Hendaye 64700 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Pintxo pote, followed by a screening of Julio Medem’s film « Ma Ma ».

Followed by a debate with Dr. Lugbull (Gynecologist) and Dr. Acheritogaray (Medical Gynecologist specialized in oncology).

Pintxo pote, seguido de la proyección de la película de Julio Medem « Ma Ma ».

A continuación, debate con el Dr. Lugbull (ginecólogo) y el Dr. Acheritogaray (médico ginecólogo especializado en oncología).

Pintxo pote, anschließend Vorstellung des Films « Ma Ma » von Julio Medem.

Anschließend Diskussion mit Dr. Lugbull (Gynäkologe) und Dr. Acheritogaray (medizinische Gynäkologin mit Spezialisierung auf Onkologie).

