Projection d'ANATOMIE D'UNE CHUTE suivie d'une rencontre avec le scénariste et comédien Arthur Harari
Cinéma Les Toiles
Saint-Gratien

Projection d'ANATOMIE D'UNE CHUTE suivie d'une rencontre avec le scénariste et comédien Arthur Harari
Cinéma Les Toiles Saint-Gratien, 17 septembre 2023, Saint-Gratien.

Projection d'ANATOMIE D'UNE CHUTE suivie d'une rencontre avec le scénariste et comédien Arthur Harari
Dimanche 17 septembre, 14h00
Cinéma Les Toiles

Samuel est retrouvé mort dans la neige au pied du chalet isolé où il vit avec sa femme Sandra, écrivaine allemande, et leur fils malvoyant de 11 ans, Daniel. Une enquête conclut à une « mort suspecte » : impossible de savoir s'il s'est suicidé ou s'il a été assassiné. Sandra est mise en examen, et nous suivrons son procès, véritable dissection du couple. Daniel est tiraillé : du tribunal à la maison, le doute s'installe entre la mère et le fils.

Cinéma Les Toiles
Place François Truffaut, Saint-Gratien
Saint-Gratien 95210
Val-d'Oise
Île-de-France

