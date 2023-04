Séance spéciale – Jeanne Dielman de Chantal Akerman Cinéma les Templiers Montélimar Catégories d’évènement: Drôme

Séance spéciale – Jeanne Dielman de Chantal Akerman Cinéma les Templiers, 16 septembre 2023, Montélimar. Séance spéciale – Jeanne Dielman de Chantal Akerman Samedi 16 septembre, 16h00 Cinéma les Templiers Séance spéciale du film Jeanne Dielman 23, quai du Commerce 1080 Bruxelles de Chantal Akerman, à l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine 2023.

Le film a été désigné « meilleur film de tous les temps » par les critiques du magazine Sight & Sound cette année !

La projection sera précédée d’une introduction (30 min. environ) autour du film, du cinéma de Chantal Akerman et de l’actrice Delphine Seyrig. Par Jonathan Eyraud, médiateur cinéma (Madadayo). Cinéma les Templiers Place du Temple 26200 Montélimar Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes Vieux film actualisé Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

