Les Oiseaux de nuit

Le mardi 21 novembre à 20 heures, au cinéma Les Studios, 136, rue Jean Jaurès à Brest :

Ciné-débat sur la pollution lumineuse autour du film Les Oiseaux de nuit de Tom Claudon et Dana Melaver en présence des réalisateurs et de chercheurs.

Un phénomène mystérieux illumine le ciel de Bretagne. Tissant documentaire, poésie et science-fiction, Les Oiseaux de nuit retrace l’essor des serres industrielles éclairées artificiellement dans l’ouest de la France.

Le film présente l’impact environnemental des lampes horticoles sur le rythme et la perception du temps. En examinant la pollution lumineuse agricole, le film soulève également des questions sur les conséquences involontaires des tentatives humaines de maîtriser la nature et de contrôler les éléments.

Plus qu’une vision manichéenne, le film vise à présenter la complexité de l’agriculture industrielle et à inspirer une réflexion philosophique.

