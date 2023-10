Cinérencontre avec Brice GRAVELLE, réalisateur du film « Des idées de génie ? » Cinéma les studios Brest, 7 novembre 2023, Brest.

Des idées de génie ?

sortie du film en Octobre 2023

Synopsis du film

Dans les bagages d’un grand patron ! Philippe Ginestet a 67 ans, il est le patron de la chaîne de magasins GIFI et TATI. Mais au sein du club fermé des grands patrons français, il détonne. Self-made man, incarnation française du rêve américain, ses méthodes de management sont atypiques : séminaires de motivation organisés dans son chalet luxueux à Megève, tournois de poker entre employés, voyages à Las Vegas… Une culture d’entreprise poussée à l’extrême. Brice Gravelle pose sa caméra où d’habitude personne ne rentre, à la rencontre de ce grand patron.

Autodidacte Milliardaire…

Philippe Ginestet, 69 ans, est le patron des magasins GIFI. Vendeur sur les marchés, il a su très vite gravir les échelons en assimilant les rouages du capitalisme. Bien plus qu’un portrait de chef d’entreprise, le film nous

interroge sur notre rapport au travail, la frontière entre la vie professionnelle et la vie privée et la manipulation induite par les nouvelles méthodes de management. Brice Gravelle pose sa caméra où d’habitude personne ne rentre, à la rencontre de ce grand patron !

1954

Naissance à Sainte-Livrade-sur-Lot

1975

Meilleur vendeur d’Electrolux

1981

Création de l’enseigne GIFI

Gi comme Ginestet

FI comme Philippe

2013

Objectif 1000 magasins

et 10.000 salariés

à l’horizon 2027

2017

Reprise de l’enseigne Tati

2020

27e fortune de France (Forbes)

2021

Fermeture de l’enseigne Tati

2023

Passe la barre symbolique des 600

magasins et envisage le retour

de son groupe en bourse

avec :

BRIGITTE GINESTET L’épouse

JOFFRE Le chien

BENJAMIN CASTALDI L’ami

SOPHIE DE MENTHON La fan

NICOLAS BAYS le conseiller « socialiste »

LES SALARIES de GIFI et TATI

Chez les Mutins de Pangée, c’est pas souvent qu’on a l’occasion de voyager en jet privé, jouer au poker à Las Vegas, skier à Megève, naviguer avec Benjamin Castaldi sur un yacht en buvant du château Pétrus et assister au rachat d’une grande enseigne française. Brice Gravelle nous raconte son voyage dans les bagages de l’un des patrons les plus puissants de la grande distribution : PHILIPPE GINESTET, fondateur des magasins GIFI.

Au sein du club très fermé des patrons milliardaires, cet autodidacte étonne. Chez lui, pas de fondation pour l’art contemporain, de dons aux Restos du coeur en présence des caméras ou d’opérations de greenwashing. Il aime sa boîte, il assume, c’est sa vie !

Une grande famille de 8000 collaborateursqu’il invite à skier à Megève, à sa table de poker à Las Vegas ou en croisière en Méditerranée pour le mariage de son fils.

Comme un avant goût de la richesse que les salariés semblent apprécier. Mais ont-ils vraiment le choix ? Est-il concevable que tout le monde n’adhère pas au plaisir ? C’est pourtant la question que se pose Philippe Ginestet quand il infiltre de faux employés dans les séminaires afin de libérer la parole… Bienvenue dans le management hédoniste de Philippe Ginestet qui vous inspirera peut être, fascination, pitié et terreur…

PRODUCTION Les mutins de Pangée

DISTRIBUTIONLes Films des deux rives Pauline RICHARD

PRESSE Thierry VIDEAU

1h32 – Couleur – Stéréo- Visa n° 148 283 – France – 2023

Avec l’aide de la région Aquitaine, la SCAM (Brouillon d’un rêve) et la SACEM

Brice GRAVELLE, le réalisateur :

1987 Naissance à la Roche-sur-Yon

2010 Mi-temps chez Chronodrive

Première expérience de la culture d’entreprise

2012 Facteur à Paris sur le Champs de Mars

Première immersion chez les riches

Rejoint la coopérative les Mutins de Pangée

2017 Début du tournage du film

Premier vol en jet privé

2018 Premier séjour sur un yacht

2023 Premier long métrage qui sort au cinéma

desideesdegenie-lefilm.fr

Cinéma les studios 136 rue Jean Jaurés, 29200 Brest Brest 29200 Finistère Bretagne http://www.cine-studios.fr

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-07T20:00:00+01:00 – 2023-11-07T23:00:00+01:00

idées génie

Films des 2 rives