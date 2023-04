Cinédébat La bobine 11004 et Moruroa Papa en présence de Paul MANATE Cinéma les studios, 14 avril 2023, Brest.

Cinédébat La bobine 11004 et Moruroa Papa en présence de Paul MANATE Vendredi 14 avril, 20h00 Cinéma les studios Tarif cinéma art et essais

Cinédébat sur le thème du nucléaire militaire et de ses conséquences avec 2 films au programme, en présence du réalisateur Paul MANATE

Vendredi 14 avril 2023 à 20 H au Cinéma Les Studios au 136 rue Jean Jaurés, Brest, France. Entrée au tarif ciné art et essais.

En partenariat avec Zoom Bretagne et l’Université Européenne de la Paix de Brest

En avant-séance : La Bobine 11004

de Mirabelle Fréville – Documentaire : 19′ – produit par Les 48° Rugissants (de Brest) & En roue Libre

En 1946, huit mois après les bombardements atomiques, une équipe de cinéma de l’armée américaine réalise au Japon un long-métrage documentaire. Plusieurs bobines sont tournées a Hiroshima et Nagasaki dont la 11004.

Bande-annonce : https://www.youtube.com/watch?v=CPzHNEvzh4w&t=2s

Puis en présence du réalisateur, Paul MANATE

MORUROA PAPA

Documentaire – 63′ – 2022

Produit par A Perte De Vue en coproduction avec Filmin’ Tahiti, France Télévisions Nouvelle Calédonie La 1ère et TVR. Avec l’aide à l’écriture et à la production de la Région Bretagne, CNC et de la PROCIREP-ANGOA.

Mon père travaillait sur les essais nucléaires français à Moruroa dans les années 70. Je le visite aujourd’hui en famille à Rurutu, petite île perdue de Polynésie française où il s’est isolé, avec ma mère, ses chiens et ses souvenirs. Je fais resurgir ce passé secret qui me questionne aujourd’hui.

Bande-annonce : https://www.youtube.com/watch?v=WjdTceWCIpw&t=1s

Paul Manate Raoux : Né à Papeete, Paul vit toute son enfance à Tahiti, avec ses trois frères et soeurs, son père Daniel Raoux et sa mère, Aniitetua Manate, originaire de Rurutu, une petite île de l’archipel des Australes, en Polynésie Française. Ses premiers souvenirs de cinéma datent de cette période où enfant, il allait avec ses cousines au « drive-in » pour voir en plein air, allongé sur la plateforme du pick- up familial, le dernier Bruce Lee ou « Grease » avec John Travolta.Au début des années 80, la famille s’installe en métropole où ses envies de cinéma se concrétisent. Après Sciences-Po, il obtient un DEA de Cinéma à la Sorbonne, et travaille deux ans comme responsable pédagogique au CEFPF, Centre Européen de Formation à la Production de Films. Il décide alors de «faire des films » et tout en travaillant comme technicien sur des tournages en régie, assistanat ou direction de production, il commence à écrire des histoires, documentaires et fictions. Il écrit et réalise trois documentaires pour Paris-Première et Arte sur les musiciens George Clinton, Abbey Lincoln et Terry Callier, et quatre courts-métrages de fiction, Ina, Mes quatre morts, A l’arraché et Nevermore. Devenu lecteur-consultant pour la direction du cinéma de Canal + au tournant des années 2000, il s’installe en Bretagne, à Rennes, où il vit toujours. Il continue d’alterner la fiction et le documentaire dans ses projets. En 2018, il réalise à Tahiti L’oiseau de paradis, son premier long métrage de fiction, qui sort en salles le 29 juillet 2020. Il a terminé en 2022 Moruroa papa, un documentaire sur « les années atomiques » de son père, et commence l’écriture d’un second long-métrage de fiction.

Cinéma les studios 136 rue Jean Jaurés, 29200 Brest Brest 29200 Finistère Bretagne http://www.cine-studios.fr [{« type »: « phone », « value »: « 02 98 46 25 58 »}] [{« data »: {« author »: « visionsdureel », « cache_age »: 86400, « description »: « Visions du Ru00e9el 2020 | International Medium Length & Short Film Competition », « type »: « video », « title »: « Trailer | La Bobine 11004 | Mirabelle Freville », « thumbnail_url »: « https://i.ytimg.com/vi/CPzHNEvzh4w/maxresdefault.jpg », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.youtube.com/watch?v=CPzHNEvzh4w », « thumbnail_height »: 720, « author_url »: « https://www.youtube.com/channel/UCylH5qYHv7FluEWjaeCJQ6w », « thumbnail_width »: 1280, « options »: {« _end »: {« label »: « End on », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _start »: {« label »: « Start from », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « 2 »}, « _cc_load_policy »: {« label »: « Closed captions », « value »: false}, « click_to_play »: {« label »: « Hold load & play until clicked », « value »: false}}, « html »: «

« , « provider_name »: « YouTube »}, « link »: « https://www.youtube.com/watch?v=CPzHNEvzh4w&t=2s »}, {« data »: {« author »: « FURY », « cache_age »: 86400, « description »: « Le cinu00e9aste su2019immisce chez trois de ses proches : Boris Bergman, le parolier de Bashung, Maurice Bernart, le producteur de Thu00e9ru00e8se (1986), et le coursier Thierry Labelle, lu2019acteur de Libera me (1993).nnu00abu202fJu2019ai intensu00e9ment partagu00e9 le travail cinu00e9matographique avec certains, jusquu2019u00e0 une amitiu00e9 toujours vive. Filmer aujourdu2019hui ce lien sentimental est un plaisir sans nostalgie.u00bb Le facu00e9tieux A. Cavalier a tout filmu00e9 et su2019est vite u00e9loignu00e9 de lu2019industrie pour tourner en toute libertu00e9, camu00e9ra numu00e9rique au poing. u00ab Mon cinu00e9ma est une ode u00e0 la non-consommation u00bb. », « type »: « video », « title »: « L’AMITIEu0301 de Alain CAVALIER – Official trailer – 2023 », « thumbnail_url »: « https://i.ytimg.com/vi/WjdTceWCIpw/maxresdefault.jpg », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.youtube.com/watch?v=WjdTceWCIpw », « thumbnail_height »: 720, « author_url »: « https://www.youtube.com/channel/UCjawnJVlj0aLLkK26u40xqA », « thumbnail_width »: 1280, « options »: {« _end »: {« label »: « End on », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _start »: {« label »: « Start from », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « 1 »}, « _cc_load_policy »: {« label »: « Closed captions », « value »: false}, « click_to_play »: {« label »: « Hold load & play until clicked », « value »: false}}, « html »: «

« , « provider_name »: « YouTube »}, « link »: « https://www.youtube.com/watch?v=WjdTceWCIpw&t=1s »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-14T20:00:00+02:00 – 2023-04-14T22:45:00+02:00

2023-04-14T20:00:00+02:00 – 2023-04-14T22:45:00+02:00

bombe atomique radiation

libre de droits