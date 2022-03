Cinéma “Les Sillons de la Liberté Archignat Archignat Catégories d’évènement: Allier

Archignat

Cinéma "Les Sillons de la Liberté Salle des fêtes 10 route de Boussac Archignat

2022-04-28 14:30:00

Archignat Allier Archignat 22 février 2018 en salle / 2h 08min / Documentaire

De René Duranton

En présence du réalisateur +33 4 70 51 10 73 Salle des fêtes 10 route de Boussac Archignat

