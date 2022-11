Cinéma « Les Repentis »

Cinéma « Les Repentis », 25 novembre 2022, . Cinéma « Les Repentis »



2022-11-25 – 2022-11-25 L’histoire réelle de Maixabel Lasa, la veuve de Juan Maria Jauregui, un homme politique assassiné par l’organisation terroriste ETA en 2000. Onze ans plus tard, l’un des auteurs du crime qui purge sa peine en prison demande à la rencontrer, après avoir rompu ses liens avec le groupe terroriste. TARIFS

Plein tarif 7,00/ Séniors (+60 ans) 6,00 / Tarif étudiants 5 € / Cartes CE Parvis 4,50

Tarif -12 ans 4 € VOSTFR – 1h 56min / Drame, Biopic

De Icíar Bollaín

Par Icíar Bollaín, Isa Campo

Avec Blanca Portillo, Luis Tosar, Urko Olazabal

Titre original Maixabel dernière mise à jour : 2022-11-08 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville