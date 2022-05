Cinéma : Les passagers de la nuit

2022-06-29 20:30:00 20:30:00 – 2022-06-29 Film Drame réalisée par khaël Hers nAvec Charlotte Gainsbourg, Quito Rayon Richter, Noée Abita nDurée : 1h51 Synopsis : Paris, années 80. Elisabeth vient d’être quittée par son mari et doit assurer le quotidien de ses deux adolescents, Matthias et Judith. Elle trouve un emploi dans une émission de radio de nuit, où elle fait la connaissance de Talulah, jeune fille désœuvrée qu’elle prend sous son aile. Talulah découvre la chaleur d’un foyer et Matthias la possibilité d’un premier amour, tandis qu’Elisabeth invente son chemin, pour la première fois peut-être. Tous s’aiment, se débattent… leur vie recommencée ? dernière mise à jour : 2022-05-13 par

