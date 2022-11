Cinéma « Les mystères de Barcelone »

23 novembre 2022



2022-11-23 – 2022-11-23 Barcelone, au début du XXe siècle, voit cohabiter deux villes. L’une, bourgeoise et moderniste ; l’autre, crasseuse et sordide. La disparition de la petite Teresa Guitart, fille d’une famille riche, envoie une onde de choc dans tout le pays. La police a bientôt une suspecte : Enriqueta Martí. De son côté, le journaliste Sebastià Comas va mener une véritable enquête et découvrir la sombre vérité… TARIFS

Plein tarif 7,00/ Séniors (+60 ans) 6,00 / Tarif étudiants 5 € / Cartes CE Parvis 4,50

Tarif -12 ans 4 € VOSTFR – 1h 43min / Thriller, Policier

De Lluis Danès

Par Maria Jaén, Lluís Arcarazo

Avec Nora Navas, Roger Casamajor, Bruna Cusí

Titre original La vampira de Barcelona dernière mise à jour : 2022-11-08 par

