CINÉMA LES MYCÉLIADES Place Saint-Jacques Metz, vendredi 9 février 2024.

Retrouvez « Eternal Sunshine of the Spotless Mind » de Michel Gondry « Your Name » de Makoto Shinkai dans le cadre du festival de science fiction national « Les Mycéliades » en présence de Lloyd Chery, rédacteur en chef adjoint au magasine Métal Hurlant pour nous parler des « Amours Cosmiques »Tout public

10 EUR.

Début : 2024-02-09 20:00:00

