Cinéma : LES Miens Gien Gien OT GIEN Gien Catégories d’évènement: Gien

Loiret

Cinéma : LES Miens Gien, 18 décembre 2022, Gien OT GIEN Gien. Cinéma : LES Miens Rue de la Place du petit Chateau Gien Loiret

2022-12-18 – 2022-12-18 Gien

Loiret Gien 7 EUR Moussa a toujours été doux, altruiste et présent pour sa famille. Un jour il chute et se cogne violemment la tête. Il souffre d’un traumatisme crânien. Méconnaissable, il parle désormais sans filtre et balance à ses proches leurs quatre vérités. LES Miens +33 2 38 38 20 00 https://www.cinemasgiendampierre.fr/gien-le-club/ ciné Gien

Gien

dernière mise à jour : 2022-12-13 par OT GIEN

Détails Catégories d’évènement: Gien, Loiret Autres Lieu Gien Adresse Rue de la Place du petit Chateau Gien Loiret OT GIEN Ville Gien OT GIEN Gien lieuville Gien Departement Loiret

Gien Gien OT GIEN Gien Loiret https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/gien-ot-gien-gien/

Cinéma : LES Miens Gien 2022-12-18 was last modified: by Cinéma : LES Miens Gien Gien 18 décembre 2022 Gien Loiret Rue de la Place du petit Chateau Gien Loiret OT GIEN Gien Loiret

Gien OT GIEN Gien Loiret