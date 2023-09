Cinéma Les Lumières : Avant première et rencontre exceptionnelle « Flo » Cinéma Les Lumières Armentières Catégories d’Évènement: Armentières

Nord Cinéma Les Lumières : Avant première et rencontre exceptionnelle « Flo » Cinéma Les Lumières Armentières, 9 octobre 2023, Armentières. Cinéma Les Lumières : Avant première et rencontre exceptionnelle « Flo » Lundi 9 octobre, 19h00 Cinéma Les Lumières Sur inscription Cinéma Les Lumières 1 rue de la gare, Armentières Armentières 59280 Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://cine-armentieres.fr/FR/fiche-film-cinema/MFL64I/flo.html »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-09T19:00:00+02:00 – 2023-10-09T22:00:00+02:00

2023-10-09T19:00:00+02:00 – 2023-10-09T22:00:00+02:00 Détails Catégories d’Évènement: Armentières, Nord Autres Lieu Cinéma Les Lumières Adresse 1 rue de la gare, Armentières Ville Armentières Departement Nord Age min 10 Age max 99 Lieu Ville Cinéma Les Lumières Armentières latitude longitude 50.68199;2.878011

Cinéma Les Lumières Armentières Nord https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/armentieres/