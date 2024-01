DIGITAL SOUL PROJECT CINEMA LES LOBIS Blois, vendredi 12 avril 2024.

D. S. P, c’est la rencontre de la Ge´orgie et de la France, mais surtout la re´union du jazz et des machines.Un duo Guitare / Batterie tre`s interactif aux sonorite´s denses, une liberte´ totale de vocabulaire pour cre´er l’a^me numérique. Ce duo acoustique et digital aux couleurs jazz world est une ve´ritable invitation au voyage, empreint d’improvisation et de musiques du monde.

Tarif : 40.50 – 40.50 euros.

Début : 2024-04-12 à 21:00

Réservez votre billet ici

CINEMA LES LOBIS 12 avenue Maunoury 41000 Blois 41